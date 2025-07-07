Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о расширении оснований для открытия консульств России

Совфед РФ одобрил документ 2 июля.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень оснований для открытия российских консульских учреждений за пределами страны.

«Путин подписал Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “Консульский устав Российской Федерации””, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Из документа, опубликованного на сайте правовых актов, следует, что из обязательных условий для открытия консульства исключается наличие международного договора с иностранным государством. Теперь это можно сделать и по итогам достижения межправительственных договоренностей, оформленных в виде договора.

Кроме того, закон расширяет перечень субъектов, через которых подведомственное Министерству иностранных дел РФ предприятие содействует российским загранучреждениям. Закон также уточняет круг лиц, в интересах которых консульское должностное лицо совершает нотариальные действия, и приводит его в соответствие с аналогичным перечнем лиц, утвержденным основами законодательства РФ о нотариате.

Кроме того, документ предполагает подразделение почетных консульских должностных лиц на классы: почетные генеральные консулы, почетные консулы, почетные вице-консулы, почетные консульские агенты.

Отметим, Госдума приняла этот закон 24 июня, 2 июля документ был одобрен Совфедом РФ.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, который позволяет лицам без гражданства служить в рядах ВС РФ.