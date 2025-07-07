Путин подписал закон о расширении оснований для открытия консульств России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень оснований для открытия российских консульских учреждений за пределами страны.
«Путин подписал Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “Консульский устав Российской Федерации””, — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Из документа, опубликованного на сайте правовых актов, следует, что из обязательных условий для открытия консульства исключается наличие международного договора с иностранным государством. Теперь это можно сделать и по итогам достижения межправительственных договоренностей, оформленных в виде договора.
Кроме того, закон расширяет перечень субъектов, через которых подведомственное Министерству иностранных дел РФ предприятие содействует российским загранучреждениям. Закон также уточняет круг лиц, в интересах которых консульское должностное лицо совершает нотариальные действия, и приводит его в соответствие с аналогичным перечнем лиц, утвержденным основами законодательства РФ о нотариате.
Кроме того, документ предполагает подразделение почетных консульских должностных лиц на классы: почетные генеральные консулы, почетные консулы, почетные вице-консулы, почетные консульские агенты.
Отметим, Госдума приняла этот закон 24 июня, 2 июля документ был одобрен Совфедом РФ.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, который позволяет лицам без гражданства служить в рядах ВС РФ.