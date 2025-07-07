Путин подписал закон о расширении оснований для открытия консульств России

Кроме того, закон расширяет перечень субъектов, через которых подведомственное Министерству иностранных дел РФ предприятие содействует российским загранучреждениям. Закон также уточняет круг лиц, в интересах которых консульское должностное лицо совершает нотариальные действия, и приводит его в соответствие с аналогичным перечнем лиц, утвержденным основами законодательства РФ о нотариате.