Победителей не будет: в ООН резко ответили Трампу после его инициативы о пошлинах в отношении БРИКС

В ООН резко ответили президенту США Дональду Трампу после его заявлений в адрес БРИКС. Там подчеркнули, что американский политик, который угрожает государствам БРИКС, должен осознавать, к чему могут привести торговые конфликты. Об этом рассказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, слова которого привело РИА «Новости».
«В торговой войне нет победителей», — подчеркнул представитель ООН.
Напомним, президент Трамп сообщил о намерении ввести пошлины в размере 10% на товары из государств, которые поддерживают «антиамериканскую» политику БРИКС. В администрации Белого дома считают, что это объединение стремится нанести ущерб интересам Соединённых Штатов. В ответ на эти заявления официальный представитель ООН Антониу Гутерреш призвал Трампа к сдержанности и предостерег от необдуманных шагов.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле уже отвечали на заявление Трампа в отношении торговых пошлин против БРИКС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что БРИКС всегда руководствуется своими интересами, а также большинство операций происходит в национальной валюте.