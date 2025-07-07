Победителей не будет: в ООН резко ответили Трампу после его инициативы о пошлинах в отношении БРИКС

Напомним, президент Трамп сообщил о намерении ввести пошлины в размере 10% на товары из государств, которые поддерживают «антиамериканскую» политику БРИКС. В администрации Белого дома считают, что это объединение стремится нанести ущерб интересам Соединённых Штатов. В ответ на эти заявления официальный представитель ООН Антониу Гутерреш призвал Трампа к сдержанности и предостерег от необдуманных шагов.