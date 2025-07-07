Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: пауза в военной помощи Киеву связана с проверкой Пентагона

Пентагон проводит стандартную проверку, отметила Левитт.

Источник: Аргументы и факты

Приостановка некоторых поставок вооружений Украине связана с проведением Пентагоном плановой проверки всей военной помощи, предоставляемой США как Киеву, так и другим странам мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на регулярном брифинге.

Отвечая на вопрос о том, принадлежит ли решение о временном прекращении поставок определённых видов оружия лично президенту США Дональду Трампу, она подчеркнула, что речь идёт о штатной процедуре, затрагивающей не только украинское направление, но и другие внешнеполитические обязательства Вашингтона.

«Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — рассказала Левитт.

Ранее Трамп заявил, что оказывает Украине значительную помощь в конфликте с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше