Белый дом: пауза в военной помощи Киеву связана с проверкой Пентагона

Отвечая на вопрос о том, принадлежит ли решение о временном прекращении поставок определённых видов оружия лично президенту США Дональду Трампу, она подчеркнула, что речь идёт о штатной процедуре, затрагивающей не только украинское направление, но и другие внешнеполитические обязательства Вашингтона.