Белый дом: пауза в военной помощи Киеву связана с проверкой Пентагона

Приостановка некоторых поставок вооружений Украине связана с проведением Пентагоном плановой проверки всей военной помощи, предоставляемой США как Киеву, так и другим странам мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на регулярном брифинге.
Отвечая на вопрос о том, принадлежит ли решение о временном прекращении поставок определённых видов оружия лично президенту США Дональду Трампу, она подчеркнула, что речь идёт о штатной процедуре, затрагивающей не только украинское направление, но и другие внешнеполитические обязательства Вашингтона.
«Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — рассказала Левитт.
Ранее Трамп заявил, что оказывает Украине значительную помощь в конфликте с Россией.