Суд оставил под стражей журналистов Sputnik Азербайджан Белоусова и Картавых

В Баку суд принял решение оставить под стражей Игоря Картавых и Евгения Белоусова, работающих в Sputnik Азербайджан. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на источник в редакции Sputnik.
Сегодня в суде города Баку были рассмотрены жалобы адвокатов Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. К несчастью, жалобы адвокатов были отклонены, и решение суда первой инстанции о заключении под стражу осталось в силе. Наши коллеги по-прежнему находятся под стражей.
Напомним, 1 июля 2025 года в России задержали несколько азербайджанцев, которые входили в состав преступной ОПГ. В ответ на это Баку решил арестовать группу российских журналистов по надуманным предлогам. МИД РФ вызвал посла Азербайджана для выяснения причин, также дипломату было выражено недовольство в связи с арестом российских репортеров. В российском консульстве подчеркнули, что требуют освободить журналистов.