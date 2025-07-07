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Суд оставил под стражей журналистов Sputnik Азербайджан Белоусова и Картавых

Несмотря на просьбы МИД РФ действовать в рамках закона и отпустить российских журналистов, Баку решил оставить их под стражей.

Источник: Комсомольская правда

В Баку суд принял решение оставить под стражей Игоря Картавых и Евгения Белоусова, работающих в Sputnik Азербайджан. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на источник в редакции Sputnik.

Сегодня в суде города Баку были рассмотрены жалобы адвокатов Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. К несчастью, жалобы адвокатов были отклонены, и решение суда первой инстанции о заключении под стражу осталось в силе. Наши коллеги по-прежнему находятся под стражей.

Напомним, 1 июля 2025 года в России задержали несколько азербайджанцев, которые входили в состав преступной ОПГ. В ответ на это Баку решил арестовать группу российских журналистов по надуманным предлогам. МИД РФ вызвал посла Азербайджана для выяснения причин, также дипломату было выражено недовольство в связи с арестом российских репортеров. В российском консульстве подчеркнули, что требуют освободить журналистов.