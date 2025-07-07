Суд оставил под стражей журналистов Sputnik Азербайджан Белоусова и Картавых

Напомним, 1 июля 2025 года в России задержали несколько азербайджанцев, которые входили в состав преступной ОПГ. В ответ на это Баку решил арестовать группу российских журналистов по надуманным предлогам. МИД РФ вызвал посла Азербайджана для выяснения причин, также дипломату было выражено недовольство в связи с арестом российских репортеров. В российском консульстве подчеркнули, что требуют освободить журналистов.