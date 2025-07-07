Германия напряглась: Польша проводит операцию на немецкой границе

Как отмечает министр, пограничный контроль не привел к проблемам с передвижением через границу. Семоняк: «Нигде нет никаких инцидентов, нигде нет никаких заторов в движении. Через несколько часов после начала операции можно сказать, что она проходит в соответствии с планом».