Германия напряглась: Польша проводит операцию на немецкой границе

На границе с Германией неспокойно, на этот раз покой нарушает Польша, которая проводит операцию «Безопасный запад», передает РИА Новости.
Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщает: «Началась операция “Безопасный запад” — Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией. Одновременно мы расширяем нашу деятельность на границе с Литвой».
Для участия в операции собрали пять тысяч польских военных, о чем также упомянул министр: «Пять тысяч солдат готовы действовать. Мы усиливаем безопасность — мы решительно реагируем на миграционные угрозы».
Помимо этого, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк отметил в разговоре с местной прессой, что на границе с Литвой уже успели задержать нелегальных мигрантов, в частности — из Афганистана.
Семоняк: «У нас есть первые задержанные. Они ехали через польско-литовскую границу незадолго до полуночи. Эстонский водитель перевозил нескольких нелегальных мигрантов — граждан Афганистана».
Как отмечает министр, пограничный контроль не привел к проблемам с передвижением через границу. Семоняк: «Нигде нет никаких инцидентов, нигде нет никаких заторов в движении. Через несколько часов после начала операции можно сказать, что она проходит в соответствии с планом».
Напомним, с понедельника Польша ввела пограничный контроль с Германией и Литвой на целый месяц.
Появляются сообщения, что немецкие полицейские вывозят нелегалов незаконно и оставляют на территории Польши. Варшава также возмущена пограничным контролем, который ввела Германия еще в прошлом году. Президент республики Анджей Дуда отметил, что поляки не будут решать проблемы за немцев.