Трамп собирается ввести пошлины на товары из Казахстана

На днях Трамп также анонсировал введение 25-процентных тарифов на импорт из Японии и Южной Кореи. Он отметил, что американские производители будут освобождены от новых денежных сборов. При этом президент США добавил, что Вашингтон оставляет за собой возможность увеличить пошлины в ответ на любые действия со стороны Токио или Сеула.