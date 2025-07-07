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Трамп собирается ввести пошлины на товары из Казахстана

Американский лидер Дональд Трамп с 1 августа 2025 года намерен ввести пошлины на товары из Казахстана в размере 25%. Соответствующее письмо глава Белого дома направил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

Источник: Life.ru

«Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25% на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединённые Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин», — документ республиканец опубликовал на странице в социальной сети Truth Social.

На днях Трамп также анонсировал введение 25-процентных тарифов на импорт из Японии и Южной Кореи. Он отметил, что американские производители будут освобождены от новых денежных сборов. При этом президент США добавил, что Вашингтон оставляет за собой возможность увеличить пошлины в ответ на любые действия со стороны Токио или Сеула.

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