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Минкульт Азербайджана назвал поддельным документ о сотрудничестве с Россией

В Минкульте Азербайджана заявили, что ведомство не распространяло документ с предложениями по сотрудничеству с РФ в области культуры.

Источник: Комсомольская правда

Министерство культуры Азербайджана назвало поддельным появившийся в Сети документ о сотрудничестве республики с Россией. Об этом сообщается в заявлении азербайджанского ведомства, которое приводит издание Minval.

«Этот поддельный документ не имеет никакого отношения к министерству культуры», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минкульте Азербайджана, ведомство не подготавливало подобный документ и не распространяло его в соцсетях.

В инициативе, которая ранее появилась в Сети, азербайджанское ведомство якобы предлагало ряд шагов по продвижению сотрудничества с российской стороной в области культуры.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, что Москва дорожит отношениями с Баку, которые являются чрезвычайно важными для обоих государств.

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