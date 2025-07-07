Минкульт Азербайджана назвал поддельным документ о сотрудничестве с Россией

Министерство культуры Азербайджана назвало поддельным появившийся в Сети документ о сотрудничестве республики с Россией. Об этом сообщается в заявлении азербайджанского ведомства, которое приводит издание Minval.
«Этот поддельный документ не имеет никакого отношения к министерству культуры», — говорится в сообщении.
Как отметили в Минкульте Азербайджана, ведомство не подготавливало подобный документ и не распространяло его в соцсетях.
В инициативе, которая ранее появилась в Сети, азербайджанское ведомство якобы предлагало ряд шагов по продвижению сотрудничества с российской стороной в области культуры.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, что Москва дорожит отношениями с Баку, которые являются чрезвычайно важными для обоих государств.