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Расследовавшего коррупционную сделку с участием Макрона депутата нашли мертвым

Во Франции обнаружили мертвым в собственном доме депутата, расследовавшего коррупционную сделку с участием президента республики Эммануэля Макрона.

Во Франции обнаружили мертвым в собственном доме депутата, расследовавшего коррупционную сделку с участием президента республики Эммануэля Макрона. Об этом сообщает France info.

По информации издания, полицейский патруль обнаружил мертвым члена партии «Республиканцы» Оливье Марлекса. Предположительно, политик мог свести счеты с жизнью.

Точные причины смерти выясняют следователи. Других подробностей пока нет.

По поводу трагического инцидента с депутатом Макрон высказался в соцсети Х. Французский президент заявил, что кончина Марлекса повергает парламент в траур.

Марлекс расследовал возможный «акт коррупции» с участием Макрона при продаже Alstom компании General Electric. Депутат предполагал, что сделка могла профинансировать предвыборную кампанию нынешнего президента Франции в 2017 году.

Ранее во Франции разгорелся новый скандал вокруг прошлого жены президента республики Эммануэля Макрона после смерти хирурга, который якобы делал операцию по смене пола Брижит Макрон.