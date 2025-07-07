Расследовавшего коррупционную сделку с участием Макрона депутата нашли мертвым

Во Франции обнаружили мертвым в собственном доме депутата, расследовавшего коррупционную сделку с участием президента республики Эммануэля Макрона. Об этом сообщает France info.
По информации издания, полицейский патруль обнаружил мертвым члена партии «Республиканцы» Оливье Марлекса. Предположительно, политик мог свести счеты с жизнью.
Точные причины смерти выясняют следователи. Других подробностей пока нет.
По поводу трагического инцидента с депутатом Макрон высказался в соцсети Х. Французский президент заявил, что кончина Марлекса повергает парламент в траур.
Марлекс расследовал возможный «акт коррупции» с участием Макрона при продаже Alstom компании General Electric. Депутат предполагал, что сделка могла профинансировать предвыборную кампанию нынешнего президента Франции в 2017 году.
Ранее во Франции разгорелся новый скандал вокруг прошлого жены президента республики Эммануэля Макрона после смерти хирурга, который якобы делал операцию по смене пола Брижит Макрон.