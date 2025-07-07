Белый дом: Трамп считает, что БРИКС пытается подорвать интересы США

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что объединение БРИКС якобы намеревается «подорвать интересы США», сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«Если говорить в общем, президент считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США», — сказала она на брифинге.
Левитт рассказала, что Трамп пришел к такому выводу, когда пристально наблюдал за саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Ранее Трамп заявил, что оказывающие поддержку блоку БРИКС страны столкнутся с увеличением торговых пошлин на 10%.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о пошлинах в отношении государств БРИКС, заявил, что объединение уникально тем, что входящие в него страны разделяют общие подходы к тому, как нужно сотрудничать, исходя из собственных интересов.