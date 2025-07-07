Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Трамп считает, что БРИКС пытается подорвать интересы США

Президент США следил за ходом саммита объединения в Бразилии, сообщила Каролин Левитт.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что объединение БРИКС якобы намеревается «подорвать интересы США», сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

«Если говорить в общем, президент считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США», — сказала она на брифинге.

Левитт рассказала, что Трамп пришел к такому выводу, когда пристально наблюдал за саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Ранее Трамп заявил, что оказывающие поддержку блоку БРИКС страны столкнутся с увеличением торговых пошлин на 10%.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о пошлинах в отношении государств БРИКС, заявил, что объединение уникально тем, что входящие в него страны разделяют общие подходы к тому, как нужно сотрудничать, исходя из собственных интересов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше