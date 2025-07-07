Белый дом: Трамп считает, что БРИКС пытается подорвать интересы США

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о пошлинах в отношении государств БРИКС, заявил, что объединение уникально тем, что входящие в него страны разделяют общие подходы к тому, как нужно сотрудничать, исходя из собственных интересов.