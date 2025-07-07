В США заявили о приближении России к освобождению всей ДНР

Утверждается, что это может произойти после взятия Вооруженными силами (ВС) РФ Константиновки. Издание называет этот населенный пункт «главной целью», так как он является «воротами в цепочку городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины» в ДНР.