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В США заявили о приближении России к освобождению всей ДНР

Российская армия приблизилась к освобождению всей территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT).

Источник: РИА "Новости"

Утверждается, что это может произойти после взятия Вооруженными силами (ВС) РФ Константиновки. Издание называет этот населенный пункт «главной целью», так как он является «воротами в цепочку городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины» в ДНР.

«В случае его падения почти все города, расположенные севернее, окажутся в зоне действия российских беспилотников. Это приблизило бы Москву к ее давней цели — занятию всего Донецка», — указано в материале.

Ранее военкор Андрей Руденко предсказал скорое окружение Константиновки Российской армией. Он предположил, что после этого ВС РФ смогут также начать окружение Славянска и Краматорска.