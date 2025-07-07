Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил в эфире проекта «Центральный канал» в VK Видео, что хотел бы посетить Донецк и новые регионы России.
«Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией», — сказал Эррол Маск.
Он также напомнил о выступлении министра иностранных дел Сергея Лаврова на «Форуме будущего», в котором тот рассказывал, что люди на западной Украине отзывались о жителях востока, как о «существах», которых необходимо истребить.
«Мне не понравилось это…», — признался Эррол Маск.
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