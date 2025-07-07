Финского дипломата обвинили в домогательствах в Португалии

В отношении дипломата выдвинуты обвинения в ненадлежащем поведении и нарушении служебной этики. Утверждается, что некоторые представители финского диппредставительства в Португалии подали жалобы на Майя-Луото, обвиняя её в домогательствах и иных формах неподобающего поведения.
Ранее МИД Финляндии вызвал российского посла для дачи объяснений в связи с предполагаемым инцидентом в воздушном пространстве. Временному поверенному в делах посольства России было предложено предоставить разъяснения по поводу предполагаемого нарушения границы финским воздушным пространством российским самолётом.