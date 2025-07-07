МИД Финляндии вынес предупреждение послу в Португалии за домогательства

В МИД Финляндии вынесли письменное предупреждение своему послу в Португалии Титте Майе-Луото. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.
Причиной этого стало нарушение служебной этики. По информации издания, Майю-Луото обвиняют в истериках, домогательствах, а также эмоциональном насилии.
В статье отмечается, что несмотря на то, что посол формирует «напряженную атмосферу» в посольстве, она сохранит свою должность.
При этом глава МИД страны Элина Валтонен уже обратилась к президенту Александру Стуббу с просьбой о прекращении полномочий Майи-Луото в Лиссабоне, пишет Ilta-Sanomat.