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МИД Финляндии вынес предупреждение послу в Португалии за домогательства

Майю-Луото обвиняют в истериках, домогательствах, а также эмоциональном насилии.

Источник: Аргументы и факты

В МИД Финляндии вынесли письменное предупреждение своему послу в Португалии Титте Майе-Луото. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.

Причиной этого стало нарушение служебной этики. По информации издания, Майю-Луото обвиняют в истериках, домогательствах, а также эмоциональном насилии.

В статье отмечается, что несмотря на то, что посол формирует «напряженную атмосферу» в посольстве, она сохранит свою должность.

При этом глава МИД страны Элина Валтонен уже обратилась к президенту Александру Стуббу с просьбой о прекращении полномочий Майи-Луото в Лиссабоне, пишет Ilta-Sanomat.