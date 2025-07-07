Азербайджан заявил об отсутствии договорённостей с Россией

А ранее Министерство культуры России опровергло информацию слухи об ограничении участия азербайджанцев в культурных мероприятиях. Напомним, Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия в ответ на задержание сограждан в Екатеринбурге. Правоохранительные органы задержали несколько человек в поисках подозреваемого в убийстве, которое было совершено в 2001 году.