Российский писатель объяснил, как можно было избежать СВО

Писатель и журналист Александр Проханов заявил, что Россия могла избежать специальной военной операции. Свое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.
Для этого, по словам публициста, не нужно было разрушать Советский Союз и пускать в Беловежскую пущу первого президента России Бориса Ельцина. Его Проханов назвал «пьяным чудищем», поставившем свою подпись под соглашениями о ликвидации СССР.
Писатель также подчеркнул, что кровь начала литься «по мере того, как высыхали чернила».
Россия и Украина прекрасно сосуществовали в рамках СССР, два народа жили как одна семья, отметил собеседник издания.
Ранее независимый военный эксперт Александр Храмчихин не исключил провокаций с применением БПЛА со стороны Финляндии и стран Прибалтики.