Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский писатель объяснил, как можно было избежать СВО

Писатель и журналист Александр Проханов заявил, что Россия могла избежать специальной военной операции.

Писатель и журналист Александр Проханов заявил, что Россия могла избежать специальной военной операции. Свое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

Для этого, по словам публициста, не нужно было разрушать Советский Союз и пускать в Беловежскую пущу первого президента России Бориса Ельцина. Его Проханов назвал «пьяным чудищем», поставившем свою подпись под соглашениями о ликвидации СССР.

Писатель также подчеркнул, что кровь начала литься «по мере того, как высыхали чернила».

Россия и Украина прекрасно сосуществовали в рамках СССР, два народа жили как одна семья, отметил собеседник издания.

Ранее независимый военный эксперт Александр Храмчихин не исключил провокаций с применением БПЛА со стороны Финляндии и стран Прибалтики.

Узнать больше по теме
Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.
Читать дальше