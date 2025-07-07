NYT: Россия приблизилась к освобождению всей территории ДНР

Российские военные приблизились к освобождению всей территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет издание The New York Times (NYT).
По его данным, это может произойти после взятия российскими бойцами Константиновки. В материале издания этот населенный пункт назван «главной целью», поскольку он выступает «ворота в цепочку городов, образующими последний крупный оборонительный пояс Украины» в ДНР.
«В случае его падения практически все города, которые находятся севернее, окажутся в зоне действия российских БПЛА. Это приблизило бы ВС РФ к освобождению всего Донецка», — пишет NYT.
Ранее стало известно, что российские военные начали штурм села Толстой в ДНР. ВС РФ подорвали мост ВСУ через реку Волчья, сообщили военкоры.
Также сообщалось, что ВС РФ освободили донецкое село Поддубное и харьковскую Соболевку. За населенные пункты боролись подразделения группировок войск «Восток» и «Запад».