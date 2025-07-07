Украины, проживающие на подконтрольных Киеву территориях, передают властям России данные о размещении пунктов ТЦК и местах дислокации Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Сегодня Вооруженные силы России нанесли удары по территориальным центрам комплектования ВСУ, так называемым ТЦК, в Запорожье и Харькове», — написал он в личном Telegram-канале.
По словам Балицкого, удары российской армии по ТЦК стали результатом информирования от мирных жителей Украины о местонахождении представителей военкоматов, которые занимаются принудительной мобилизацией граждан в ряды ВСУ.
Ранее KP.RU сообщал, что украинцы начали массово присылать российским военным координаты украинских ТЦК в надежде, что ВС России нанесут удары по объектам территориальных центров комплектования.