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Балицкий: жители Украины передают РФ данные о размещении пунктов ТЦК

ВС России нанесли удары по объектам ТЦК на Украине после сообщений от мирных жителей с местонахождением представителей военкоматов.

Источник: Комсомольская правда

Украины, проживающие на подконтрольных Киеву территориях, передают властям России данные о размещении пунктов ТЦК и местах дислокации Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня Вооруженные силы России нанесли удары по территориальным центрам комплектования ВСУ, так называемым ТЦК, в Запорожье и Харькове», — написал он в личном Telegram-канале.

По словам Балицкого, удары российской армии по ТЦК стали результатом информирования от мирных жителей Украины о местонахождении представителей военкоматов, которые занимаются принудительной мобилизацией граждан в ряды ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что украинцы начали массово присылать российским военным координаты украинских ТЦК в надежде, что ВС России нанесут удары по объектам территориальных центров комплектования.