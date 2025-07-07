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Президент Бразилии резко ответил Трампу на угрозы ввести пошлины против БРИКС

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины против партнеров БРИКС безответственные и несерьезные. Такое заявление сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Трамп пообещал ввести пошлины в отношении БРИКС.

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины против партнеров БРИКС безответственные и несерьезные. Такое заявление сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Не думаю, что это ответственно и серьезно, чтобы президент страны такого размера, как США, угрожал миру в интернете. Считаю, что это большая ошибка и безответственное решение», — заявил Лула да Силва в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Ранее Лула да Силва уже критиковал Дональда Трампа за чрезмерное использование социальных сетей и призывал его сосредоточиться на исполнении обязанностей главы государства. Бразильский лидер также выражал несогласие с экономическим курсом США и отмечал, что тарифные меры Вашингтона препятствуют развитию свободной торговли и многополярности.

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