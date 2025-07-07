МИД Франции: ЕС готовит самые жёсткие санкции против РФ с 2022 года

По его словам, ЕС работает над мерами в тесном сотрудничестве с американскими сенаторами, опираясь на французские инициативы. Ожидается, что санкции коснутся ключевых источников дохода России, таких как нефтяной сектор, а также финансовых игроков и посредников из других стран, способствующих обходу существующих ограничений.