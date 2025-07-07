МИД Франции: ЕС готовит самые жёсткие санкции против РФ с 2022 года

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз готовится ввести новые, самые жёсткие за последние три года санкции против России. Об этом он сообщил в эфире телеканала LCI.
По его словам, ЕС работает над мерами в тесном сотрудничестве с американскими сенаторами, опираясь на французские инициативы. Ожидается, что санкции коснутся ключевых источников дохода России, таких как нефтяной сектор, а также финансовых игроков и посредников из других стран, способствующих обходу существующих ограничений.
Как отметил Барро, Европа хочет затруднить для России возможность продолжать военную операцию на Украине.
Накануне стало известно, что Париж работает над инициативой по созданию нового фонда для восстановления Украины после решения американской инвестиционной компании BlackRock прекратить поиск инвесторов для этих целей.
Ранее сообщалось, что Словакия выступила против принятия очередного пакета санкций Евросоюза против России.