Украинским военным начали рассылать посылки со взрывчаткой

Украинская «Новая почта» сообщила, что военному прислали посылку с неустановленным взрывным устройством.
Это вскрылось после того, как сам военный пришел на почту 22 июня в Херсоне и сообщил, что получил уведомление о посылке, которую ни от кого не ждал.
Когда стали проводить проверку, то выяснилось, что и отправитель также ничего не отправлял.
После этого посылку обследовали полиция и спецслужбы и обнаружили внутри взрывчатку.
«Новая почта» сейчас работает со следственными органами по поводу этого инцидента.