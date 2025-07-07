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Украинским военным начали рассылать посылки со взрывчаткой

Украинская «Новая почта» сообщила, что военному прислали посылку с неустановленным взрывным устройством.

Украинская «Новая почта» сообщила, что военному прислали посылку с неустановленным взрывным устройством.

Это вскрылось после того, как сам военный пришел на почту 22 июня в Херсоне и сообщил, что получил уведомление о посылке, которую ни от кого не ждал.

Когда стали проводить проверку, то выяснилось, что и отправитель также ничего не отправлял.

После этого посылку обследовали полиция и спецслужбы и обнаружили внутри взрывчатку.

«Новая почта» сейчас работает со следственными органами по поводу этого инцидента.