В Европарламенте прошли дебаты о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в упорном нежелании раскрывать свою переписку с Альбертом Бурлой, генеральным директором компании Pfizer, во время переговоров по вакцинам против COVID-19. А также в злоупотреблении статьёй 122 Договора о Евросоюзе, который позволяет избежать одобрения Европарламента. Таким образом глава ЕК создала оборонный финансовый инструмент ЕС для инвестиций SAFE на 150 млрд евро.