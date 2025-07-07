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В Европарламенте прошли дебаты о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен

На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге по инициативе румынского депутата Георге Пипереа состоялись дебаты о вотуме недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Глава ЕК заявила, что чиновник пытается подорвать доверие в демократии ложными измышлениями.

Источник: Life.ru

Пипереа, член евроскептической фракции Европейские консерваторы и реформисты, не получил поддержки собственной партийной группы. Однако ему удалось собрать 75 подписей (при минимально требуемых 72) для вынесения вопроса на рассмотрение Европейского парламента. Голосование состоится 10 июля.

Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в упорном нежелании раскрывать свою переписку с Альбертом Бурлой, генеральным директором компании Pfizer, во время переговоров по вакцинам против COVID-19. А также в злоупотреблении статьёй 122 Договора о Евросоюзе, который позволяет избежать одобрения Европарламента. Таким образом глава ЕК создала оборонный финансовый инструмент ЕС для инвестиций SAFE на 150 млрд евро.

Третье обвинение касается предполагаемого вмешательства в избирательный процесс путём применения законодательства ЕС о цифровых услугах на территории Румынии и Германии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал политическую ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, на фоне коррупционных скандалов и потери поддержки в Евросоюзе для «мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай» (слова, которая выдала в эфир радиостанция «Судного дня»).

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