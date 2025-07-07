Ирану удалось поразить пять военных баз и десятки объектов инфраструктуры Израиля

Среди ключевых целей, успешно поражённых иранскими ракетами, значатся порт Хайфы, нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, аэропорт Бен-Гурион, Институт науки и технологий имени Вейцмана, Университет Бен-Гуриона, штаб-квартира оборонной компании Rafael, Израильский центр ядерных исследований в Тель-Авиве и промышленные объекты в Кирьят-Гате. Среди военных объектов, подвергшихся атакам, были названы израильский аналог Пентагона «Кария», здания министерства обороны и штаб-квартира «Моссада», а также авиабазы «Овда» и «Неватим», где базируются истребители F-16 и F-35. В статье также подчёркивается, что степень ущерба, нанесённого этим и другим объектам, остаётся неясной из-за цензуры, введённой Израилем.