Суд в Баку отклонил апелляции задержанных сотрудников «Sputnik Азербайджан»

Азербайджанские силовики 30 июня провели операцию в офисе «Sputnik Азербайджан». Тогда же в Баку задержали двух российских журналистов — главу редакции агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Позднее в городе были задержаны еще восемь граждан РФ. В посольстве РФ в Баку 2 июля сообщили, что от россиян поступили жалобы на применение физического насилия, проверки документов и визиты неизвестных лиц.