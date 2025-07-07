Суд в Баку отклонил апелляции задержанных сотрудников «Sputnik Азербайджан»

«Сегодня бакинский суд рассмотрел апелляции адвокатов наших коллег Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. К сожалению, апелляции адвокатов были отклонены», — приводит заявление «РИА Новости».
Отмечается, что решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. В настоящее время журналисты всё еще остаются под стражей.
Азербайджанские силовики 30 июня провели операцию в офисе «Sputnik Азербайджан». Тогда же в Баку задержали двух российских журналистов — главу редакции агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Позднее в городе были задержаны еще восемь граждан РФ. В посольстве РФ в Баку 2 июля сообщили, что от россиян поступили жалобы на применение физического насилия, проверки документов и визиты неизвестных лиц.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 июля сообщила, что Москва призывает Баку принять меры для возвращения отношений стран к уровню стратегического союзничества.