Белый дом считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США

Она указала, что республиканец сосредоточен на обеспечении равного отношения к стране на международном уровне и готов реагировать на любые попытки давления или манипуляций. По словам Ливитт, американский лидер Дональд Трамп намерен предотвращать ситуацию, при которой другие государства извлекают выгоду за счёт американских ресурсов и населения. Также сообщается, что президент США следит за нынешним саммитом БРИКС в Бразилии.