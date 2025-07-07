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Белый дом считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США

Белый дом обвинил БРИКС в намерении ослабить международное влияние Соединённых Штатов. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт на брифинге, проходившем на фоне саммита объединения в Бразилии.

Источник: Life.ru

«Говоря в целом, президент считает, что БРИКС стремится подорвать интересы Соединённых Штатов», — заявила Ливитт.

Она указала, что республиканец сосредоточен на обеспечении равного отношения к стране на международном уровне и готов реагировать на любые попытки давления или манипуляций. По словам Ливитт, американский лидер Дональд Трамп намерен предотвращать ситуацию, при которой другие государства извлекают выгоду за счёт американских ресурсов и населения. Также сообщается, что президент США следит за нынешним саммитом БРИКС в Бразилии.

Напомним, ранее Трамп анонсировал 10-процентные торговые пошлины для стран, которые поддерживают политику БРИКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению заявления хозяина Белого дома о вероятности введения торговых пошлин.

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