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Медведев связал угрозы Трампа о новых пошлинах с растущим авторитетом БРИКС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил растущий авторитет БРИКС на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести 10-процентный тариф для стран, поддерживающих это объединение.

Источник: РИА "Новости"

«БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что на любую страну, которая поддержит политику БРИКС, будет наложен дополнительный 10-процентный тариф. Так что мы все делаем правильно!» — написал он в Х.

Ранее Трамп заявил, что введет таможенные пошлины в размере 10% против любой страны, поддерживающей политику БРИКС, которую президент США считает антиамериканской.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель страны, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.

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