Митинг в поддержку вынесения вотума недоверия фон дер Ляйен и отставки всего состава ЕК прошел в Брюсселе

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митинг в поддержку вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и отставки всего состава ЕК прошел в европейском квартале Брюсселя перед зданием Европарламента. Об этом сообщает ТАСС.
В нем приняли участие около 50 активистов, представителей европейских общественных движений и неправительственных организаций, требующих расследования коррупции в высших институтах ЕС, в первую очередь вокруг закупки не прошедших клинические испытания вакцин от COVID-19 в период пандемии.
«Мы хотим правды. Мы поддерживаем вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен и ее европейским комиссарам. Напомню, фон дер Ляйен заключила контракты на поставку вакцин от COVID-19 от компании Pfizer на €35 млрд путем простого обмена СМС-сообщениями с главой этой компании Альбертом Бурла в обход всех существующих процедур. Она также отказалась предоставить доступ к этим СМС», — отметил один из организаторов акции, представляющий гражданское объединение «Бельгия здравого смысла».
Многие из тех, кто пришел на акцию в Брюсселе, принимали участие в судебном процессе против фон дер Ляйен в Льеже в 2024 и начале 2025 года. Этот процесс был фактически прекращен под давлением прокуратуры ЕС, подчиненной Еврокомиссии.
Сама фон дер Ляйен находилась в это время на сессии Европарламента в его второй резиденции — в Страсбурге. Выступая на слушаниях по вотуму недоверия она предпочла не давать объяснений по выдвинутым ей обвинениям.
Глава Еврокомиссии не избирается демократическим путем. Это чиновник, назначаемый в ходе закрытых консультаций глав всех государств Евросоюза на саммите ЕС.
Голосование по вотуму недоверия главе ЕК пройдет в Европарламенте в Страсбурге 10 июля.
Инициатором вынесения на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия выступил румынский евродепутат Георге Пиперя. Его запрос должна была поддержать как минимум десятая часть 720 членов Европарламента, или 72 человека. В итоге инициатива получила поддержку 74 депутатов, причем 31 из них является членом ультраправой фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Пиперя выдвинул обвинения в адрес Урсулы фон дер Ляйен и возглавляемой ею Еврокомиссии в том числе в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии.
Вероятность вынесения вотума недоверия главе ЕК крайне низка, поскольку ведущая фракция Европарламента — Европейская народная партия, членом которой является глава Еврокомиссии, уже объявила, что будет поддерживать фон дер Ляйен. Кроме того, ей практически обеспечена поддержка со стороны либералов и социалистов. В сумме более двух третей депутатов Европарламента, вероятно, проголосуют против вынесения вотума недоверия. -0-
Фото ТАСС.