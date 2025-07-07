Митинг в поддержку вынесения вотума недоверия фон дер Ляйен и отставки всего состава ЕК прошел в Брюсселе

Инициатором вынесения на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия выступил румынский евродепутат Георге Пиперя. Его запрос должна была поддержать как минимум десятая часть 720 членов Европарламента, или 72 человека. В итоге инициатива получила поддержку 74 депутатов, причем 31 из них является членом ультраправой фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Пиперя выдвинул обвинения в адрес Урсулы фон дер Ляйен и возглавляемой ею Еврокомиссии в том числе в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии.