Президент Бразилии поставил Трампа на место на саммите БРИКС

Во время саммита БРИКС президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко высказался в адрес американского лидера Дональда Трампа и сорвал овации журналистов. Он призвал коллегу из США не вмешиваться во внутренние дела страны, сообщает РИА Новости.