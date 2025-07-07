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Президент Бразилии поставил Трампа на место на саммите БРИКС

Во время саммита БРИКС президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко высказался в адрес американского лидера Дональда Трампа и сорвал овации журналистов.

Во время саммита БРИКС президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко высказался в адрес американского лидера Дональда Трампа и сорвал овации журналистов. Он призвал коллегу из США не вмешиваться во внутренние дела страны, сообщает РИА Новости.

«У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — заявил да Силва.

Ранее Трамп выложил пост в своей соцсети Truth Social, где прокомментировал судьбу бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Он считает, что тот испытывает политические притеснения.

В очередной раз хозяин Белого дома выступил в защиту неоднозначных политических деятелей. Он снова назвал происходящее «охотой на ведьм». И призвал прекратить это.

Ранее «МК» писал, что на Западе заявили о жестком вызове БРИКС к США из-за одного фото.

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