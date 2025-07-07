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В России изменили порядок прохождения военной службы

В России внесены изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах страны.

В России внесены изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах страны. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, который опубликован на портале правовой информации.

Согласно нововведениям, уточнен порядок призыва иностранцев на службы в ВС РФ. Теперь их будут выполнять задачи не только при чрезвычайных ситуациях или объявлении военного положения. Теперь их могут призвать на службу во время мобилизации.

Претерпел изменения и пункт об увольнении со службы. По новым правилам, контрактник, у которого имеются несколько оснований для ухода с военной службы, может выбрать любое из них.

Но есть и исключения в этом правиле. Имеются и особые основания, по которым могут уволить без права на выбор, — это включение гражданина в реестр иноагентов.