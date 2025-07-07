Пожар вспыхнул в офисном здании оператора сотовой связи Telecom Egypt в Каире, пострадал 21 человек

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каире произошло возгорание в здании Central Ramsis, где базируется главный офис телекоммуникационной компании Telecom Egypt. Об этом сообщает РИА Новости.
Причина инцидента пока не установлена. На данный момент пострадал 21 человек, сообщает министерство здравоохранения Египта.
Пожар повлек за собой массовые перебои со связью и интернетом в Египте. Ряд сайтов и приложений не работают. Провайдеры подтвердили информацию о сбоях в работе телекоммуникационных услуг. -0-