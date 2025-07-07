Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны Евросоюза собираются ввести крупнейший с 2022 года пакет антироссийских санкций. Подробностями он поделился в ходе эфира на местном телеканале LCI.
По словам министра, разработка нового комплекса рестрикционных мер в отношении экономики России проходит при участии представителей Сената Соединенных Штатов.
Как указал Жан-Ноэль Барро в ходе беседы с ведущим LCI, среди государств ЕС именно Франция выступает главным инициатором создания крупнейшего за 3 года санкционного пакета. Он добавил, что дополнительное давление будет оказано на энергетических сектор РФ и ее торговых партнеров.
Стоит заметить, что в этот же день, 7 июня, новые рестрикции в отношении нескольких высокопоставленных российских военнослужащих ввела и Великобритания, которая уже давно не является членом европейского объединения.
Сам же руководитель французского МИД уже демонстрировал свою откровенную предвзятость в вопросе украинского кризиса. Ранее, 4 июня, Жан-Ноэль Барро повысил голос на журналиста, который пытался понять причины лояльности властей Пятой Республики к киевским неонацистам.