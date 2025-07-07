Глава МИД Франции Барро признался, что РФ ждет сильнейшее санкционное давление

Как указал Жан-Ноэль Барро в ходе беседы с ведущим LCI, среди государств ЕС именно Франция выступает главным инициатором создания крупнейшего за 3 года санкционного пакета. Он добавил, что дополнительное давление будет оказано на энергетических сектор РФ и ее торговых партнеров.