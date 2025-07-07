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В Белом доме заявили, что пересмотр поставок вооружения за рубеж касается не только Украины

«Это был стандартный обзор Пентагона. Всех вооружений, всей помощи и всей поддержки, которые Соединенные Штаты поставляют и оказывают всем странам и регионам в мире, не только Украине», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пересмотр поставок американского оружия и военной техники за рубеж затрагивает все страны и регионы, а не только Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Это был стандартный обзор Пентагона. Всех вооружений, всей помощи и всей поддержки, которые Соединенные Штаты поставляют и оказывают всем странам и регионам в мире, не только Украине», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

«Так что речь идет о паузе с целью пересмотра, чтобы гарантировать, что все передаваемое Пентагоном отвечает всем интересам наших вооруженных сил, наших военных», — отметила Ливитт. Она не уточнила, когда может завершиться эта пауза.

Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США Украине на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы «поставить интересы Америки на первое место». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. -0-

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