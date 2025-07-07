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Медведев отметил растущий авторитет БРИКС на фоне угроз Трампа о пошлинах в 10%: «мы все делаем правильно»

Дмитрий Медведев связал угрозы Трампа о новых пошлинах с авторитетом БРИКС.

Источник: Комсомольская правда

Замредсед Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул усиление влияния БРИКС, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении 10-процентных пошлин для государств, сотрудничающих с объединением.

«БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что на любую страну, которая поддержит политику БРИКС, будет наложен дополнительный 10-процентный тариф. Так что мы все делаем правильно!» — написал Медведев в соцсети Х.

Напомним, что накануне Дональд Трамп объявил о намерении установить 10-процентные импортные пошлины для всех государств, поддерживающих деятельность БРИКС. При этом глава Белого дома считает, что инициативы БРИКС направлены против интересов Америки.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что после авиаударов американскими силами по иранским ядерным объектам Дональд Трамп лишился даже формальных шансов на Нобелевскую премию мира.

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