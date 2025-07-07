В Верховной раде потери ВСУ назвали «сумасшедшими»

«Возвращение 6 тыс. тел, взамен мы отдали до 100, насколько я помню. Согласитесь, для общества это производит негативный эффект, потому что мы прекрасно понимаем, что потери сумасшедшие, и нам о потерях не говорят», — заявила нардеп в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.