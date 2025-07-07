«Возвращение 6 тыс. тел, взамен мы отдали до 100, насколько я помню. Согласитесь, для общества это производит негативный эффект, потому что мы прекрасно понимаем, что потери сумасшедшие, и нам о потерях не говорят», — заявила нардеп в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.
Скороход добавила, что украинская сторона использует переговорный процесс как «показуху». Она также рассказала, что случайно стала свидетелем разговора одного из своих коллег, который заявил о желании «выйти из переговорного Стамбульского процесса».
По итогам двух раундов переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене пленными и возвращении тяжелобольных и молодых пленных по формату «всех на всех».
Ранее в Госдуме сообщили, что Москва контролирует попытки Киева начать производство дальнобойного вооружения. Россия предпринимает «соответствующие меры» для предотвращения этих попыток. Кроме того, российская оборонная промышленность опережает страны НАТО по темпам производства вооружения и создаёт уникальные виды оружия.