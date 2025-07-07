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МИД Франции заявил о подготовке ЕС к вводу самых жестких санкций против РФ

Европейский союз готовится ввести против Российской Федерации самые жесткие санкции с 2022 года. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Европейский союз готовится ввести против Российской Федерации самые жесткие санкции с 2022 года. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

— Евросоюз, координируя усилия с сенаторами США, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года, — заявил он.

По его словам, очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы РФ и помешать ей вести спецоперацию. Он затронет нефтяные доходы, «финансовых игроков» из России и других государств. Таким образом ЕС намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня, передает издание TF1.

— Мы видели, что с тех пор, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, удары РФ по Украине увеличились в пять раз, — отметил Барро, передает РБК.

В карликовом европейском государстве Лихтенштейне произошел кризис трастовых фондов из-за действующих санкций против России. Руководители крупных фондов стали одновременно покидать свои должности после того, как несколько организаций оказались в санкционном списке США.

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