МИД Франции заявил о подготовке ЕС к вводу самых жестких санкций против РФ

Европейский союз готовится ввести против Российской Федерации самые жесткие санкции с 2022 года. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
— Евросоюз, координируя усилия с сенаторами США, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года, — заявил он.
По его словам, очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы РФ и помешать ей вести спецоперацию. Он затронет нефтяные доходы, «финансовых игроков» из России и других государств. Таким образом ЕС намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня, передает издание TF1.
— Мы видели, что с тех пор, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, удары РФ по Украине увеличились в пять раз, — отметил Барро, передает РБК.
В карликовом европейском государстве Лихтенштейне произошел кризис трастовых фондов из-за действующих санкций против России. Руководители крупных фондов стали одновременно покидать свои должности после того, как несколько организаций оказались в санкционном списке США.