На пресс-конференции Лаврова на саммите БРИКС не всем хватило места

Лавров возглавлял российскую делегацию на встрече стран Объединения. Президент России Владимир Путин принимал участие в режиме онлайн.
Попасть на пресс-конференцию к министру иностранных дел РФ пытались многие представители СМИ. Десятки журналистов занимали имеющиеся места, приносили дополнительные стулья.
Однако не всем желающим хватило места в переполненном помещении. Среди оставшихся за дверьми оказались и некоторые западные журналисты, уточнили в агентстве.
Ранее «МК» писал, что во время саммита БРИКС президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко высказался в адрес американского лидера Дональда Трампа и сорвал овации журналистов.