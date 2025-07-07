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На пресс-конференции Лаврова на саммите БРИКС не всем хватило места

После завершения саммита БРИКС в Бразилии глава российского МИД Сергей Лавров дал пресс-конференцию, которая вызвала ажиотаж среди журналистского сообщества.

После завершения саммита БРИКС в Бразилии глава российского МИД Сергей Лавров дал пресс-конференцию, которая вызвала ажиотаж среди журналистского сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров возглавлял российскую делегацию на встрече стран Объединения. Президент России Владимир Путин принимал участие в режиме онлайн.

Попасть на пресс-конференцию к министру иностранных дел РФ пытались многие представители СМИ. Десятки журналистов занимали имеющиеся места, приносили дополнительные стулья.

Однако не всем желающим хватило места в переполненном помещении. Среди оставшихся за дверьми оказались и некоторые западные журналисты, уточнили в агентстве.

Ранее «МК» писал, что во время саммита БРИКС президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко высказался в адрес американского лидера Дональда Трампа и сорвал овации журналистов.

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