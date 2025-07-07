В Испании экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома из-за угроз женщины взорвать его

По его информации, женщина с признаками психических расстройств забаррикадировалась в своей квартире с двумя баллонами бутана. Около 14.00 (15.00 по минскому времени) поступил сигнал тревоги, после чего в район были направлены пожарные и сотрудники гражданской гвардии.