В Испании экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома из-за угроз женщины взорвать его

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция и пожарные в испанской Кантабрии эвакуировали жильцов четырехэтажного дома после того, как одна из соседок пригрозила взорвать два баллона бутана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Antena 3.
«В понедельник гражданская гвардия и пожарные правительства Кантабрии эвакуировали четырехэтажный жилой дом в муниципалитете Рамалес-де-ла-Виктория после того, как одна из жительниц пригрозила устроить взрыв с использованием двух баллонов газа», — передает телеканал.
По его информации, женщина с признаками психических расстройств забаррикадировалась в своей квартире с двумя баллонами бутана. Около 14.00 (15.00 по минскому времени) поступил сигнал тревоги, после чего в район были направлены пожарные и сотрудники гражданской гвардии.
Как отметили в полиции, всех жителей здания эвакуировали в целях безопасности. Сотрудники служб пытаются убедить женщину отказаться от угроз и позволить им войти в квартиру. -0-