В России изменится порядок прохождения военной службы: Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий правила прохождения военной службы в России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает корректировку положений о прохождении военной службы.
Согласно изменениям, иностранные военнослужащие получат право участвовать в операциях не только во время ЧП, военного положения или боевых действий, но и в мобилизационный период.
Уточняется процедура увольнения военных: контрактники с несколькими основаниями для прекращения службы смогут выбирать причину увольнения, кроме особых случаев, включая включение в реестр иностранных агентов.
Ранее российский глава утвердил закон об увеличении штрафов за несвоевременное информирование военкоматов о перемене места жительства — максимальное наказание теперь составляет 20 тыс. рублей.