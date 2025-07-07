Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России изменится порядок прохождения военной службы: Путин подписал указ

Владимир Путин уточнил порядок прохождения военной службы в России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий правила прохождения военной службы в России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает корректировку положений о прохождении военной службы.

Согласно изменениям, иностранные военнослужащие получат право участвовать в операциях не только во время ЧП, военного положения или боевых действий, но и в мобилизационный период.

Уточняется процедура увольнения военных: контрактники с несколькими основаниями для прекращения службы смогут выбирать причину увольнения, кроме особых случаев, включая включение в реестр иностранных агентов.

Ранее российский глава утвердил закон об увеличении штрафов за несвоевременное информирование военкоматов о перемене места жительства — максимальное наказание теперь составляет 20 тыс. рублей.