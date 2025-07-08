На Западе признали скорое освобождение ДНР

Армия России достигла населенного пункта в Донецкой Народной Республике, взятие которого максимально приблизит освобождение всего многострадального региона. Это признали в американском издании The New York Times.
Этим ключевым городом является Константиновка. После его зачистки российские войска выйдут на оперативный простор для освобождения оставшихся территорий ДНР.
В издании назвали Константиновку «воротами к городам, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины» на этих рубежах.
«В случае его падения почти все города, расположенные севернее, окажутся в зоне действия российских беспилотников. Это приблизило бы Москву к ее давней цели — занятию всего Донецка», — подчеркнул автор материала.
Неделю назад глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что российские войска полностью освободили территорию региона.