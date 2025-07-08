Пушков объяснил давление Трампа на БРИКС страхом перед Глобальным Большинством

«…Если лет 10−15 назад на Западе БРИКС воспринимали не сильно всерьез, то теперь все изменилось: она превратилась, как минимум, во влиятельный центр формирования мирового общественного мнения и альтернативной политики», — обратил внимание Алексей Пушков.