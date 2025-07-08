Пушков объяснил давление Трампа на БРИКС страхом перед Глобальным Большинством

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку попыткам Администрации Соединенных Штатов оказать давление на членов межгосударственного объединения БРИКС+. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.
«…Если лет 10−15 назад на Западе БРИКС воспринимали не сильно всерьез, то теперь все изменилось: она превратилась, как минимум, во влиятельный центр формирования мирового общественного мнения и альтернативной политики», — обратил внимание Алексей Пушков.
Свой комментарий российский сенатор дал вскоре после заявления американского лидера Дональда Трампа о вероятном введении 10-процентных тарифов на импорт в США продукции государств-членов транснационального объединения.
Алексей Пушков подчеркнул, что БРИКС+ уже стало выражать интересны «Глобального Большинства» на мировой арене. Он отметил, что оставшиеся в «меньшинстве» западные страны хотят лишить несогласное с ним объединение возможности защищать интересы своих народов.
О причинах давления со стороны США на БРИКС+ и возможных его последствиях сейчас рассуждает не только Алексей Пушков. Ранее аналитик Наталья Мильчакова в ходе эксклюзивной беседы с обозревателем «МК» поделилась своим прогнозом дальнейших действий Дональда Трампа.