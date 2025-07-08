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Пушков объяснил давление Трампа на БРИКС страхом перед Глобальным Большинством

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку попыткам Администрации Соединенных Штатов оказать давление на членов межгосударственного объединения БРИКС+

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку попыткам Администрации Соединенных Штатов оказать давление на членов межгосударственного объединения БРИКС+. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.

«…Если лет 10−15 назад на Западе БРИКС воспринимали не сильно всерьез, то теперь все изменилось: она превратилась, как минимум, во влиятельный центр формирования мирового общественного мнения и альтернативной политики», — обратил внимание Алексей Пушков.

Свой комментарий российский сенатор дал вскоре после заявления американского лидера Дональда Трампа о вероятном введении 10-процентных тарифов на импорт в США продукции государств-членов транснационального объединения.

Алексей Пушков подчеркнул, что БРИКС+ уже стало выражать интересны «Глобального Большинства» на мировой арене. Он отметил, что оставшиеся в «меньшинстве» западные страны хотят лишить несогласное с ним объединение возможности защищать интересы своих народов.

О причинах давления со стороны США на БРИКС+ и возможных его последствиях сейчас рассуждает не только Алексей Пушков. Ранее аналитик Наталья Мильчакова в ходе эксклюзивной беседы с обозревателем «МК» поделилась своим прогнозом дальнейших действий Дональда Трампа.

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