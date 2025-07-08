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На улицах Брюсселя начались протесты за отставку фон дер Ляйен

Перед зданием Европейского парламента в Брюсселе состоялся митинг, участники которого выступили за объявление вотума недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

Перед зданием Европейского парламента в Брюсселе состоялся митинг, участники которого выступили за объявление вотума недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

Активисты также требовали ухода всего состава Еврокомиссии. Митингующие выступили за проведение расследования коррупционных закупок вакцин о коронавируса в период пандемии.

«Мы хотим правды. Мы поддерживаем вотум недоверия госпоже фон дер Ляйен и ее европейским комиссарам. Напомню, госпожа фон дер Ляйен заключила контракты на поставку вакцин от COVID-19 от компании Pfizer на €35 млрд путем простого обмена СМС-сообщениями с главой этой компании Альбертом Бурла в обход всех существующих процедур», — заявил Иван Познански из гражданского объединения «Бельгия здравого смысла».

Познански выступил и в качестве одного из организаторов акции протеста. Всего в ней приняло участие порядка 50 человек. Они представляли различные европейские общественные движения, неправительственные организации.

Ранее «МК» писал, что в Европарламенте должно состояться голосование за вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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