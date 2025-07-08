Потери европейских фермеров после ввода пошлин на российские удобрения могут достичь 500 млн евро в год

При этом Российская Федерация готова наращивать поставки другим странам, отметил Гурьев. «В этом году, по нашим оценкам, сможем увеличить экспорт с прошлогодних 42 млн тонн до рекордных 44 млн тонн. И ключевое направление роста — это государства БРИКС. С начала года мы наращиваем поставки в страны блока на 25%. И введение в ЕС пошлин придаст дополнительный импульс динамике наших поставок в дружественные страны», — подчеркнул он.