Потери европейских фермеров после ввода пошлин на российские удобрения могут достичь 500 млн евро в год

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери европейских фермеров после ввода пошлин на российские удобрения и роста цен могут составить до 500 млн евро в год, при этом Россия будет наращивать поставки в страны БРИКС и обновит рекорд экспорта. Об этом заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, передает ТАСС.
Он отметил, что европейский рынок почти на 30% зависит от импорта из России. «Пошлины приведут к дальнейшему росту цен на удобрения для местных фермеров. Их потери, по разным оценкам, могут составить до 500 млн евро в год», — сказал Гурьев на полях саммита БРИКС.
По его словам, потребление удобрений в ЕС, качество и объем урожаев продолжат сокращаться, и ЕС из нетто-экспортера зерна может превратиться в нетто-импортера.
При этом Российская Федерация готова наращивать поставки другим странам, отметил Гурьев. «В этом году, по нашим оценкам, сможем увеличить экспорт с прошлогодних 42 млн тонн до рекордных 44 млн тонн. И ключевое направление роста — это государства БРИКС. С начала года мы наращиваем поставки в страны блока на 25%. И введение в ЕС пошлин придаст дополнительный импульс динамике наших поставок в дружественные страны», — подчеркнул он.
Российская Федерация за последние три года более чем на 60% нарастила поставки удобрений в государства БРИКС, до рекордных 21,5 млн т в прошлом году. «На них приходится половина российского экспорта удобрений. Каждая третья тонна агрохимии, импортированная участниками БРИКС, произведена в России», — добавил он. -0-