Путин внёс изменения в порядок прохождения военной службы в России

Кроме того, уточнён порядок увольнения военнослужащих, проходящих контрактную службу. Теперь при наличии нескольких оснований для расторжения контракта боец вправе выбрать одно из них, за исключением ситуаций, связанных с особыми случаями. К таким случаям относится, в частности, внесение в реестр иностранных агентов.