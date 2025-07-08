Путин внёс изменения в порядок прохождения военной службы в России

Среди поправок выделяется возможность для иностранных граждан проходить военную службу не только при введении чрезвычайного положения или в ходе военных действий, но и в условиях мобилизации.
Кроме того, уточнён порядок увольнения военнослужащих, проходящих контрактную службу. Теперь при наличии нескольких оснований для расторжения контракта боец вправе выбрать одно из них, за исключением ситуаций, связанных с особыми случаями. К таким случаям относится, в частности, внесение в реестр иностранных агентов.
А ранее российский лидер разрешил иностранным гражданам служить по контракту в ВС РФ. Согласно поправкам, контракты с лицами без гражданства и иностранными гражданами будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.