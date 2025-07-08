Медведев считает, что угрозы Трампа подчёркивают растущее влияние стран БРИКС

Ранее Трамп анонсировал введение 10-процентных пошлин в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС. Республиканец заявил об этом в своей социальной сети Truth Social, отметив, что исключений не будет для стран, проводящих «антиамериканскую политику БРИКС». Это заявление вызвало широкий резонанс в экспертном сообществе и стало предметом активного обсуждения в международных СМИ.