Медведев считает, что угрозы Трампа подчёркивают растущее влияние стран БРИКС

По его мнению, заявление американского лидера о возможном введении 10-процентного тарифа для стран, поддерживающих БРИКС, свидетельствует о том, что объединение движется в правильном направлении.
«БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что на любую страну, которая поддержит политику БРИКС, будет наложен дополнительный 10-процентный тариф. Так что мы всё делаем правильно!» — подчеркнул Медведев.
Ранее Трамп анонсировал введение 10-процентных пошлин в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС. Республиканец заявил об этом в своей социальной сети Truth Social, отметив, что исключений не будет для стран, проводящих «антиамериканскую политику БРИКС». Это заявление вызвало широкий резонанс в экспертном сообществе и стало предметом активного обсуждения в международных СМИ.