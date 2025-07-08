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Медведев считает, что угрозы Трампа подчёркивают растущее влияние стран БРИКС

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев связал недавние угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин с усилением роли и авторитета объединения БРИКС на мировой арене. Об этом зампред Совбеза написал в социальной сети X.

Источник: Life.ru

По его мнению, заявление американского лидера о возможном введении 10-процентного тарифа для стран, поддерживающих БРИКС, свидетельствует о том, что объединение движется в правильном направлении.

«БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что на любую страну, которая поддержит политику БРИКС, будет наложен дополнительный 10-процентный тариф. Так что мы всё делаем правильно!» — подчеркнул Медведев.

Ранее Трамп анонсировал введение 10-процентных пошлин в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС. Республиканец заявил об этом в своей социальной сети Truth Social, отметив, что исключений не будет для стран, проводящих «антиамериканскую политику БРИКС». Это заявление вызвало широкий резонанс в экспертном сообществе и стало предметом активного обсуждения в международных СМИ.

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