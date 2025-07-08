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Президент Бразилии заявил о неизбежном крахе доллара

Весь мир должен отказаться от использования доллара, чтобы не было зависимости от американской валюты в мировой торговле.

Весь мир должен отказаться от использования доллара, чтобы не было зависимости от американской валюты в мировой торговле. С таким призывом во время саммита БРИКС выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости.

«Думаю, миру нужно найти способ сделать так, чтобы наши торговые отношения не шли через доллар. Когда речь идет о торговле США, пусть будет доллар. Но если речь идет о торговле с Китаем, Индией, ЮАР, то это необязательно», — отметил он на пресс-конференции после окончания саммита.

При этом да Силва призвал страны к осторожному уходу от доллара. И признал, что обратного пути уже нет.

Ранее «МК» писал, что саммите БРИКС президент Бразилии Лула да Силва резко высказался в адрес американского лидера Дональда Трампа и сорвал овации журналистов. Он призвал коллегу из США не вмешиваться во внутренние дела страны.

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