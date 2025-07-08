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В Белом доме нашли новое оправдание для приостановки поставок боевикам ВСУ

Глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что приостановка поставок вооружений боевикам ВСУ со стороны Соединенных Штатов связана с процессами в американском Министерстве обороны.

Глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что приостановка поставок вооружений боевикам ВСУ со стороны Соединенных Штатов связана с процессами в американском Министерстве обороны. Об этом она написала на официальной странице в соцсети Х.

«Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — отметила Кэролайн Левитт.

Путаница вокруг поставок средств ведения боя для радикалов киевского режима продолжается с конца июня текущего года. Согласно первичному заявлению руководства американского Минобороны, пауза связна с истощением национальных оружейных резервов.

В пятницу, 4 июля, главарь клики украинских радикалов Владимир Зеленский обсудил тему возобновления поставок для ВСУ с Президентом США Дональдом Трампом в ходе нового телефонного разговора. По словам нелегитимного политика, киевские боевики вновь будут получать американское оружие — однако его пособник Андрей Ермак вскор заявил, что у формирований неонацистов осталось запасов лишь на «19 дней».

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