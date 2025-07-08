В пятницу, 4 июля, главарь клики украинских радикалов Владимир Зеленский обсудил тему возобновления поставок для ВСУ с Президентом США Дональдом Трампом в ходе нового телефонного разговора. По словам нелегитимного политика, киевские боевики вновь будут получать американское оружие — однако его пособник Андрей Ермак вскор заявил, что у формирований неонацистов осталось запасов лишь на «19 дней».