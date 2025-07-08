В Сербии за день зафиксировали более 600 пожаров из-за экстремальной жары, есть пострадавшие

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне экстремальной жары и ураганного ветра в Сербии зафиксирован резкий скачок числа природных пожаров — только за понедельник 7 июля с 07.00 до 19.00 на территории страны зарегистрировано 620 возгораний на открытом пространстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел республики.