В Сербии за день зафиксировали более 600 пожаров из-за экстремальной жары, есть пострадавшие

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне экстремальной жары и ураганного ветра в Сербии зафиксирован резкий скачок числа природных пожаров — только за понедельник 7 июля с 07.00 до 19.00 на территории страны зарегистрировано 620 возгораний на открытом пространстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел республики.
По данным ведомства, в результате происшествий пострадали два пожарных-спасателя и четверо гражданских лиц, жертв нет. К тушению привлечены все имеющиеся ресурсы — личный состав, спецтехника и вертолетное подразделение Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД.
Ранее вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич подчеркивал, что ситуацию осложняют ураганный ветер и сохраняющаяся жара с температурами до +39 градусов, что существенно увеличивает риск новых возгораний. «Все человеческие и технические ресурсы Сектора по чрезвычайным ситуациям задействованы в борьбе с огнем. Призываем граждан к осторожности и ответственному поведению», — заявил Дачич.
Как сообщили в Министерстве обороны, по просьбе МВД и местных властей к борьбе с огнем экстренно подключилась армия Сербии. Вертолет, автоцистерны, пожарные машины и личный состав задействованы в различных районах страны, где ситуация наиболее тяжелая.
Военнослужащим совместно с силами Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД и гражданскими службами удалось локализовать часть очагов, однако на многих участках тушение продолжается в интенсивном режиме. В Минобороны Сербии заверили, что армия будет помогать до полного устранения угрозы. -0-