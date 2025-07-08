Президент Бразилии Лула да Силва дал резкий ответ Трампу и сорвал аплодисменты

«У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — заявил Лула да Силва.
А ранее бразильский лидер призвал республиканца меньше уделять внимание соцсетям и интернет-пространству и больше сосредотачиваться на обязанностях главы государства. Согласно да Силве, президент должен больше думать о мире и экономике, а не нуждаться в «позорном заголовке».
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