Президент Бразилии Лула да Силва дал резкий ответ Трампу и сорвал аплодисменты

А ранее бразильский лидер призвал республиканца меньше уделять внимание соцсетям и интернет-пространству и больше сосредотачиваться на обязанностях главы государства. Согласно да Силве, президент должен больше думать о мире и экономике, а не нуждаться в «позорном заголовке».