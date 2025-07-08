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Трамп объявил о введении пошлин в размере 35% на импорт из Сербии с 1 августа

Как следует из документа, в случае, если сербские власти решат ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, США увеличат свою тарифную ставку, касающуюся Сербии. Она возрастет на ту величину, которую решит установить Белград, предупредил Трамп.

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты приняли решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 35% на импорт из Сербии. Соответствующее послание на имя сербского лидера Александра Вучича разместил в Truth Social президент США Дональд Трамп. Об этом передает ТАСС.

Как следует из документа, в случае, если сербские власти решат ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, США увеличат свою тарифную ставку, касающуюся Сербии. Она возрастет на ту величину, которую решит установить Белград, предупредил Трамп.

Кроме того, уведомления о введении пошлин американский лидер направил лидерам Туниса (размер пошлин в отношении этой страны составит 25%), Боснии и Герцеговины (30%), Индонезии (32%), Бангладеш (35%), Камбоджи (36%) и Таиланда (36%).

Трамп 7 июля объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт из Казахстана, Республики Корея, Японии, Малайзии. Кроме того, американский лидер объявил о пошлинах в отношении ЮАР (30%), Лаоса (40%) и Мьянмы (40%).-0-

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