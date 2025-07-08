Нетаньяху будет уговаривать Трампа нанести удары по Ирану

Правительство Израиля во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху надеются, что США дадут разрешение на нанесение новых ударов по Ирану, сообщает портал Axios, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что премьер еврейского государства должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. На повестке — ядерная программа Ирана.
«Израильские чиновники отмечают, что Нетаньяху хочет достичь с Трампом взаимопонимания относительно дальнейших переговоров США с Ираном по ядерной программе и возможных сценариев, при которых было бы оправдано возобновление ударов», — говорится в сообщении.
По данным портала, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер заявил, администрация Трампа неизменно поддержит нанесение ударов по ядерным объектам исламской республики. Это произойдет, если Иран попытается вывезти обогащенный уран, то США дадут добро Израилю на возобновление ударов по Тегерану.