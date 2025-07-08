Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху будет уговаривать Трампа нанести удары по Ирану

Правительство Израиля во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху надеются, что США дадут разрешение на нанесение новых ударов по Ирану, сообщает портал Axios, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Правительство Израиля во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху надеются, что США дадут разрешение на нанесение новых ударов по Ирану, сообщает портал Axios, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что премьер еврейского государства должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. На повестке — ядерная программа Ирана.

«Израильские чиновники отмечают, что Нетаньяху хочет достичь с Трампом взаимопонимания относительно дальнейших переговоров США с Ираном по ядерной программе и возможных сценариев, при которых было бы оправдано возобновление ударов», — говорится в сообщении.

По данным портала, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер заявил, администрация Трампа неизменно поддержит нанесение ударов по ядерным объектам исламской республики. Это произойдет, если Иран попытается вывезти обогащенный уран, то США дадут добро Израилю на возобновление ударов по Тегерану.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше