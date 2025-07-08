Стоит отметить, что бои за Константиновку играют важную роль в освобождении Новороссии. Всего неделей ранее стало известно о полном разгроме формирований ВСУ в соседствующей с ДНР Луганщине. Подполковник в запасе Роман Шкурлатов в эксклюзивной беседе с «МК» уже объяснил, почему это событие можно считать лишь «первым этапом» масштабного наступления Российской Армии.