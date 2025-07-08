Радикал «Макас» из нацбата «Азов»* (запрещенная в РФ экстремистская организация) в ходе беседы с американскими журналистами рассказал о плачевном положении формирований ВСУ в городе Константиновка Донецкой Народной Республики. Соответствующую публикацию сделало издание The New York Times.
«Чрезвычайно сложно доставлять припасы, менять войска — вообще что-либо делать», — заявил экстремист киевского нацбата.
По данным NYT, радикалы в Константиновке уже почти оказались в окружении — пути их отступления перерезаны бойцами Вооруженных сил РФ сразу на трех направлениях.
Как указали в издании, положение пособников режима Зеленского осложняется эффективностью российских операторов дронов. Используя контроль над воздушным пространством противника, они наносят удары по технике, средствам связи и линиям снабжения оккупантов.
Стоит отметить, что бои за Константиновку играют важную роль в освобождении Новороссии. Всего неделей ранее стало известно о полном разгроме формирований ВСУ в соседствующей с ДНР Луганщине. Подполковник в запасе Роман Шкурлатов в эксклюзивной беседе с «МК» уже объяснил, почему это событие можно считать лишь «первым этапом» масштабного наступления Российской Армии.